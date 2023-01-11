Başkan Aras, gazetecilerle bir araya geldi

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MUĞLA (AA) - Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla ilçede görev yapan gazetecilerle buluştu.

Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce Bodrium Otel'de düzenlenen etkinlikte konuşan Başkan Aras, basın emekçilerinin çok kıymetli olduğunu ve onlarla olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Gazetecilerin değerlendirmelerini, eleştirilerini, önerilerini ve tavsiyelerini dikkate aldıklarını dile getiren Aras, Bodrum'da birlik, beraberlik, huzur ortamının devam etmesi için çalışacaklarını ifade etti.

15 günde bir basın mensuplarıyla bir araya gelmeyi planladıklarını belirten Aras, bu toplantılarda basın mensuplarının eleştirilerini bire bir yüz yüze karşılamayı, dinlemeyi planladıklarını kaydetti.

Başkan Ahmet Aras'a etkinlikte başkan yardımcıları İlknur Ülküm Seferoğlu, Tayfun Yılmaz ile Meclis Üyesi Emre Köroğlu da eşlik etti.

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