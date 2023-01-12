Bodrum Otelciler Derneği Utrecht Turizm Fuarı'na katıldı

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MUĞLA (AA) - Bodrum Otelciler Derneği (BODER), Hollanda'nın Utrecht kentinde düzenlenen Utrecht Turizm Fuarı'na katıldı.

BODER'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı adı altında bulunan ve BOTAV’ın desteğiyle kurulan Bodrum standı, fuarın ilk gününde çok sayıda turizm profesyonelini ağırladı.

Dört gün açık olacak fuarda Bodrum standında yer alan tanıtıcı görsel ve yazılı materyaller de BODER yetkililerince dağıtıma sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Dünyanın en önemli turizm destinasyonların biri olan Bodrum'a uluslararası fuarlarda ilgi çok büyük. Gelecek sezon için turizm acentalarıyla istişarelerde bulunduk. 202, Türkiye ve Bodrum için turizm yılı olacak. Bodrum’da 1,5 milyon turist hedefi belirlemiştik, fuar temaslarımız ile bu hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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