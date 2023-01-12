Muğla'da sağlıklı yaşam için fitness salonu açıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde sağlıklı yaşam için fitness salonu açıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Menteşe Spor Salonu içerisinde kurulanan fitness, sporcuların ve Muğla halkının katılımıyla açıldı.

Açılışta konuşan İl Müdürü Kazım Açıkbaş, amaçlarının Muğla’da var olan spor potansiyelini, spor enerjisini daha ileriye götürmek, spor kültürünü bir yaşam biçimi haline dönüştürmek olduğunu söyledi.

Muğla'daki bütün tesislerin halkın hizmetinde olduğunu belirten Açıkbaş, "Muğla’da en yoğun olan Menteşe Spor Salonumuzun bir bölümünü fitness salonuna dönüştürdük. Antrenörlerimizi görevlendirdik ve halkımızın hizmetine ücretsiz bir şekilde açtık. Fitness salonumuza tüm halkımızı bekliyoruz." dedi.

Açılışa, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, Menteşe İlçe Müdürü Yavuz Karahasanoğlu ve Gençlik Spor Şube Müdürleri de katıldı.

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