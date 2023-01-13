Fethiye'de polislerden kan bağışına destek

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MUĞLA (AA) - Fethiye Emniyet Müdürlüğünce kan bağışı kampanyası düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında Türk Kızılay Kan Bağış Merkezi'nce oluşturulan alanda İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu ve polis memurları kan bağışında bulundu.

Kampanyaya polislerce yoğun ilgi gösterildi.

Kızılay ekibi emniyet personeline teşekkür etti.

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