Marmaris'te evde çıkan yangın hasara yol açtı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Beldibi Mahallesi 79 Sokak'ta bir evde yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye Marmaris İtfaiye Grup Amirliği ekipleri hareket etti. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, evin iki odası kullanılamaz hale geldi.

Yangının, bacadan kurum dökülmesi sonucu çıktığı belirlendi.

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