Muğla'da bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan 5 zanlı tutuklandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'da, bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, farklı içeriklerde çok sayıda web sitesi tasarlayarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Ula ilçesi Ataköy Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, bilgisayar, 18 cep telefonu, çok sayıda SIM kart ve 170 bin lira ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.





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