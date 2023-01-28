Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ve Fethiye ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Köyceğiz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında, 4 ay süren istihbari çalışmalar sonucu, suç örgütü kurmak suretiyle uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şüphelilerin yakalanması için Köyceğiz merkezli Ortaca, Dalaman ve Fethiye ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada çok miktarda metamfetamin, kubar esrar, sentetik hap, 6 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 11 fişek, dizüstü bilgisayar, 22 cep telefonu ve 1535 lira ele geçirildi.

Operasyonda 15 şüpheli yakalandı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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