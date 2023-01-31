Mabolla Antik Kenti'nde kazı çalışması yürütülüyor

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde Vali Orhan Tavlı'nın talimatıyla Menteşe’nin ilk yerleşimi olan 2 bin 500 yıllık Mabolla Antik Kenti'nde kazı çalışması başlatıldı.

Antik kentte kazı, araştırma, belgeleme, koruma, onarım ve sergileme çalışması yürütülüyor.

Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı desteğiyle gerçekleştirilen ilk dönem kazı çalışmalarında kentin kuruluş tarihine ilişkin verilere ulaşıldı.

- Kale surları kenti şekillendiriyor

Mabolla Antik Kenti, Menteşe'de Orta Mahalle'de Masa Dağı mevkisinde yer alıyor. Kent askeri, sivil ve dinsel kalıntılara sahip. Surlar savunmaya zayıf olan, hafif eğime sahip kuzey tarafta inşa edilirken buna karşılık topografyanın çok dik olduğu güney, batı ve doğu tarafta sura ihtiyaç duyulmamış. Kenti, kuzeyden çevreleyen surların güney yakınından itibaren, yaşam alanları, sivil ve dinsel yapılara ilişkin kalıntılara rastlanıyor. Günümüz modern kentinden kaleye çıkan patika boyunca aşağıda bulunan Basmacı deresine kadar çok sayıda ve dağınık bir şekilde oluşturulmuş oda mezarlar görülüyor.









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