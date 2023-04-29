Muğla'da bisikletli doktorun öldüğü trafik kazasıyla ilgili otomobil sürücüsü tutuklandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir doktorun hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili serbest bırakılan sürücü itiraz üzerine tutuklandı.

Marmaris-Menteşe kara yolunda 23 Nisan'da Kemal Özer'in (63) kullandığı bisiklet ile Taner K. (44) idaresindeki otomobilin çarpışması sonucu Özer'in öldüğü kazada sürücünün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz edildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Taner K. tutuklandı.

Marmaris-Menteşe kara yolunda 23 Nisan'da Taner K. idaresindeki 48 AKH 572 plakalı otomobil, Karadere mevkisinde aynı istikametteki Kemal Özer'in kullandığı bisiklete çarpmış, yaralanan Özer kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı. Gözaltına alınan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Marmaris 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezinde hekim olduğu öğrenilen Özer'in cenazesi, Marmaris Armutalan Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

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