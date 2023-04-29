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Hentbol: Kadınlar Süper Lig play-off

AA

Hentbol: Kadınlar Süper Lig play-off

MUĞLA (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 1. tur ikinci maçında Armada Praxis Yalıkavakspor, sahasında Üsküdar Belediyespor'u 36-35 mağlup etti.

Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk yarısını 19-17 önde geçen Armada Praxis Yalıkavakspor, karşılaşmayı da uzatmalarda 36-35 kazandı.

İlk maçta da rakibine 32-29 üstünlük kuran Armada Praxis Yalıkavakspor, seride durumu 2-0 yaparak yarı finale yükseldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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