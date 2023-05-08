AK Parti İl Başkanı Akça'dan, Büyükşehir Belediyesinin reklamı afişine tepki

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MUĞLA (AA) - AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, Muğla Büyükşehir Belediyesinin "Bizi bir de bahar gelince görün" reklam afişine tepki gösterdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün'ün yapmadığı birçok hizmet olduğunu savunan Akça, AK Parti'nin ise hizmet için baharı değil yarını dahi beklemediğini söyledi.

Akça, belediyenin bitiremediği yollar ve kesilen sular yüzünden vatandaşı mağdur ettiğini belirterek, "Turizm sezonu öncesi Marmaris Yat Limanı'ndaki sorun ise hala devam etmekte. Yıllardır belediye başkanlığı yapmasın rağmen halen hizmet yapmak için baharın gelmesini beklediğini söylemekte. Oysa Sayın Gürün Belediye Başkan seçildikten sonra birçok bahar geldi geçti. Halen yapamadığı hizmetler için bahaneler üretmekte." dedi.

Akça, AK Parti'nin hem genel hem yerel yönetimler konusunda sadece ulusal değil, küresel ölçekte hizmetlere imza atan örnek bir parti olduğunu ifade etti.



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