Fethiye'de gasp iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin E.Y. ile M.A. olduğunu belirledi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne müracaat eden bir kişi, İnönü Bulvarı'nda yürüdüğü sırada iki kişi tarafından cep telefonunun gasbedildiğini ve darp edildiğini belirterek şikayette bulundu.

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