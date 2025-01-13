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        Fethiye'de gasp iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde gasp suçunu işledikleri iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 19:30 Güncelleme: 13.01.2025 - 19:36
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        Fethiye'de gasp iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde gasp suçunu işledikleri iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğüne müracaat eden bir kişi, İnönü Bulvarı'nda yürüdüğü sırada iki kişi tarafından cep telefonunun gasbedildiğini ve darp edildiğini belirterek şikayette bulundu.

        Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin E.Y. ile M.A. olduğunu belirledi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamca tutuklandı.

        Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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