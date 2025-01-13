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        Muğla'da geçen yıl 16 suç örgütü çökertildi

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, kentte 2024 yılında düzenlenen operasyonlarla 16 suç örgütünün çökertildiğini ve yakalanan 135 kişinin tutuklandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 19:33 Güncelleme: 13.01.2025 - 19:41
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        Muğla'da geçen yıl 16 suç örgütü çökertildi
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        Muğla Valisi İdris Akbıyık, kentte 2024 yılında düzenlenen operasyonlarla 16 suç örgütünün çökertildiğini ve yakalanan 135 kişinin tutuklandığını bildirdi.

        Akbıyık, Valilik 75. Yıl Toplantı Salonu'nda düzenlenen güvenlik toplantısında, kentin 2024 yılına ilişkin asayiş raporlarını paylaştı.

        "Yeryüzü cenneti" olarak tanımlanan Muğla'da vatandaşların huzur ve güvenliğinin devamını sağlamak için 6 bin 941 kolluk gücünün görev yaptığını vurgulayan Akbıyık, tüm suç unsurları ve suçlularla mücadelenin devam edeceğini kaydetti.

        Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Muğla'nın yaz aylarında nüfusunun hızla arttığını anlatan Akbıyık, "Doğanın, tarihin ve insanın uyum içinde yaşadığı Muğla’mızın huzur dolu atmosferi, Türkiye’nin yüz akı. Bu nedenle, emniyet ve jandarma personel sayılarımızı artırarak özellikle yaz aylarında sahadaki varlığımızı güçlendirdik." dedi.

        Akbıyık, Muğla halkının ve kenti ziyaret eden misafirlerin güvenliğini sağlamanın en önemli görevleri olduğunu anlatarak, kentte huzur ve güven ortamının devamını sağladıklarını ifade etti.

        Organize suç örgütlerine karşı ülke genelinde olduğu gibi Muğla'da da kararlı bir duruş sergilediklerine işaret eden Akbıyık, "2024 yılında kolluk kuvvetlerinin yaptığı çalışmalar sonucunda gerçekleştirilen 16 operasyonda 16 suç örgütü çökertilirken, 135 kişi tutuklandı. Geçen yıl aynı dönemde 14 suç örgütü çökertilmiş, 55 kişi tutuklanmıştı." diye konuştu.

        "UYUMA" isimli uygulamayla vatandaşların uyuşturucu tacirlerini ihbar edebileceklerini anlatan Akbıyık, kentte "zehir tacirlerine" göz açtırmadıklarını vurguladı.

        - "1006 göçmen kaçakçısı tutuklandı"

        Daha sonra sunum yapan Albay Murat Çam ise kentte sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan ve terör suçlarından aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen 32 operasyonda 121 kişinin yakalandığını, 81 kişinin tutuklandığını söyledi.

        Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 12 ayda 3 bin 676 operasyonun gerçekleştirildiğine dikkati çeken Çam, 423 kişinin tutuklandığını bildirdi.

        Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında ise geçen yıl 1286 operasyon yapıldığını belirten Çam, operasyonlarda 17 bin 665 düzensiz göçmenin yakalandığını ve 1006 göçmen kaçakçısının tutuklandığını kaydetti.

        Kaçakçılıkla mücadele kapsamında 581 operasyon düzenlendiğine ve bu operasyonlarda 870 şüphelinin gözaltına alındığına işaret eden Çam, 14 şüphelinin tutuklandığını kaydetti.

        Yıl boyu il genelinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezası ve çeşitli suçlardan ifadeye yönelik yakalama emri bulunan 1142 kişinin yakalandığını belirten Çam, bunlarla ilgili gerekli çalışmaların yapıldığını anlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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