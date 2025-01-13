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        Bodrum'da ahşap teknede çıkan yangın söndürüldü

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde ahşap teknede çıkan yangın, hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 16:39 Güncelleme: 13.01.2025 - 16:39
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        Bodrum'da ahşap teknede çıkan yangın söndürüldü
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde ahşap teknede çıkan yangın, hasara neden oldu.

        Torba Mahallesi'nde koya demirli bulunan yaklaşık 7 metrelik ahşap teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevleri görenlerin ihbarı üzerine, bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangın sonrası, büyük çapta hasar oluşan tekne kullanılamaz hale geldi

        Yangının çıkışı nedeninin tespiti için inceleme yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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