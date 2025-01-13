Bodrum'da ahşap teknede çıkan yangın söndürüldü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ahşap teknede çıkan yangın, hasara neden oldu.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ahşap teknede çıkan yangın, hasara neden oldu.
Torba Mahallesi'nde koya demirli bulunan yaklaşık 7 metrelik ahşap teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri görenlerin ihbarı üzerine, bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangın sonrası, büyük çapta hasar oluşan tekne kullanılamaz hale geldi
Yangının çıkışı nedeninin tespiti için inceleme yapıldı.
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