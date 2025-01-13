Bodrum'da ahşap teknede çıkan yangın söndürüldü

Torba Mahallesi'nde koya demirli bulunan yaklaşık 7 metrelik ahşap teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ahşap teknede çıkan yangın, hasara neden oldu.

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