Muğla'da balkondan düşen kadın öldü

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir binanın 4. katındaki balkondan düşen kadın yaşamını yitirdi.

Epilepsi hastası olduğu belirtilen Sabire Şen'in (39) balkonundan düştüğünü gören ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Şen, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Şen, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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