Yolcu gemisi "Seven Seas Voyager" ile Bodrum'a 588 turist geldi

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MUĞLA (AA) - Bahamalar bayraklı lüks "Seven Seas Voyager" isimli kruvaziyerle gelen turistler Muğla'nın Bodrum ilçesini ziyaret etti.

Agios Nicholas Limanı'ndan kalktığı bildirilen 206 metrelik gemi, Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştırıldı. Gemide çoğu ABD ve İngiliz uyruklu 588 yolcu ile 455 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler sahilde gezdi, çarşıda alışveriş yaptı. Bazı yolcular ise tarihi yerleri ziyaret etti.

"Seven Seas Voyager" akşam saatlerinde Kuşadası Limanı'na gitmek üzere ilçeden ayrılacak.

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