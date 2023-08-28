Muğla'da kum yüklü tırın devrilmesi sonucu yol trafiğe kapandı
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ula ilçesinde kum yüklü tırın devrilmesi sonucu Sakar Rampası'nda kara yolu ulaşıma kapandı.
Sürücüsü henüz belirlenemeyen 09 AĞA 534 plakalı kum yüklü tır, Muğla-Marmaris kara yolu Sakar Rampası Akyaka mevkisinde devrildi.
Tırdaki kumun yola savrulması nedeniyle Sakar Rampası ulaşıma kapandı. Uzun araç kuyruğunun oluştuğu yolda tarfik akışı, Ula-Çiçekli Karabörtlen istikametinden verilmeye başlandı.
Yolun trafiğe açılması için itfaiye, polis ve Karayolları ekipleri çalışma yürütüyor.