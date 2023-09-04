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        Halk ozanı Aşık Veysel, Bodrum'daki müzik festivalinde konserle anıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 00:07 Güncelleme: 04.09.2023 - 00:21
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        Halk ozanı Aşık Veysel, Bodrum'daki müzik festivalinde konserle anıldı
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        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Opus Müzik Festivali'nde "Aşık Veysel Konseri" düzenlendi.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının destekleriyle 1 Eylül'de başlayan festival kapsamında Le Chic Bodrum'da gerçekleştirilen konserde, Coşkun Karademir sahne aldı.

        İlgi gören programda, halk ozanı Aşık Veysel'in eserleri seslendirildi. Kopuz ile sahne alan Karademir'e vurmalı çalgılarda Ömer Arslan, kavalda Fatih Koçer eşlik etti.

        Opus Müzik'in kurucularından ve sanat yönetmeni Burak Bilgili, konser sonunda sanatçılara çiçek verdi.

        "Flört" grubunun 6 Eylül'de "100. Yıl Rock Konseri" ile devam edecek festival, 9 Eylül'de sona erecek.

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