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        Bodrum'da tartıştığı annesini bıçakla öldüren çocuk tutuklandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde tartıştığı annesini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan çocuk tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 18:31 Güncelleme: 25.11.2023 - 18:42
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        Bodrum'da tartıştığı annesini bıçakla öldüren çocuk tutuklandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde tartıştığı annesini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan çocuk tutuklandı.

        Annesini öldürdüğü gerekçesiyle polis ekiplerince olayın ardından gözaltına alınan D.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen D.D, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Zanlının savcılıkta ve mahkemede ifade vermediği, susma hakkını kullandığı öğrenildi.

        Umurça Mahallesi Yaka Sokak'ta dün akşam, D.D. (16) ile annesi Figen B. (47) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmada D.D, annesini bıçaklamıştı.

        Yaralı halde evinin bahçesine çıkan kadınının, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde aşırı kan kaybederek hayatını kaybettiği belirlenmişti.

        Cinayetin ardından D.D. olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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