Çağdaş Bodrum Spor - Bahçeşehir Koleji: 74-80
SALON:Menteşe
HAKEMLER:Fatih Arslanoğlu, Musa Kazım Çetin, Burak Yılmaz
ÇAĞDAŞ BODRUM SPOR: Artis 15, Warren 2, Alibegovic 10, Ahmet 11, Johnson 21, Can Uğur 4, Fatih 2, Hakan 2, Moore 5, Erkan, Cavit Ege 2
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Muhammed 9, Boutsiele 6, Taylor 11, Scrubb 8, Cavanaugh 13, Bouteille 18, Egemen 6, Berkay 3, Can Maxim 6, Hadi, Arca
1'İNCİ PERİYOT: 16-19
İLK YARI: 36-34
3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-52
Basketbol Süper Ligi 9'uncu hafta mücadelesinde Çağdaş Bodrum Spor evinde Bahçeşehir Koleji'ne 80-74 mağlup oldu. Maçın başında konuk ekip 5 sayı (2-7) öne geçerken, 10-0'lık seri yakalayan Bodrum ekibi, skoru 12-7'ye getirdi. Bu bölümde dış atışlarla etkili olan Bahçeşehir Koleji periyodu 3 sayı üstün tamamladı: 16-19. Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci periyotta Johnson'un sayılarıyla etkili olan Çağdaş Bodrum, soyunma odasına 36-34 önde girdi.
Üçüncü periyotta Cavanaugh'un sayılarıyla farkın açılmasını önleyen Bahçeşehir Koleji, 8-0'lık seri yakalayıp (50-52) öne geçti. Çağdaş Bodrum Ahmet'in sayılarıyla son bölüme 1 sayı üstün girdi: 53-52. Final periyodunda dış atışlardan 7 kez isabet bulan Bahçeşehir Koleji maçı 80-74 kazandı. Bu sonuçla Çağdaş Bodrum ligde 7'nci mağlubiyetini alırken, Bahçeşehir Koleji 4 galibiyete ulaştı.
DHA-Spor - Türkiye-Muğla -
2023-11-25 15:07:29
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