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        Çağdaş Bodrum Spor - Bahçeşehir Koleji: 74-80

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 15:08 Güncelleme: 25.11.2023 - 15:10
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        Çağdaş Bodrum Spor - Bahçeşehir Koleji: 74-80
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        SALON:Menteşe

        HAKEMLER:Fatih Arslanoğlu, Musa Kazım Çetin, Burak Yılmaz

        ÇAĞDAŞ BODRUM SPOR: Artis 15, Warren 2, Alibegovic 10, Ahmet 11, Johnson 21, Can Uğur 4, Fatih 2, Hakan 2, Moore 5, Erkan, Cavit Ege 2

        BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Muhammed 9, Boutsiele 6, Taylor 11, Scrubb 8, Cavanaugh 13, Bouteille 18, Egemen 6, Berkay 3, Can Maxim 6, Hadi, Arca

        1'İNCİ PERİYOT: 16-19

        İLK YARI: 36-34

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-52

        Basketbol Süper Ligi 9'uncu hafta mücadelesinde Çağdaş Bodrum Spor evinde Bahçeşehir Koleji'ne 80-74 mağlup oldu. Maçın başında konuk ekip 5 sayı (2-7) öne geçerken, 10-0'lık seri yakalayan Bodrum ekibi, skoru 12-7'ye getirdi. Bu bölümde dış atışlarla etkili olan Bahçeşehir Koleji periyodu 3 sayı üstün tamamladı: 16-19. Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci periyotta Johnson'un sayılarıyla etkili olan Çağdaş Bodrum, soyunma odasına 36-34 önde girdi.

        Üçüncü periyotta Cavanaugh'un sayılarıyla farkın açılmasını önleyen Bahçeşehir Koleji, 8-0'lık seri yakalayıp (50-52) öne geçti. Çağdaş Bodrum Ahmet'in sayılarıyla son bölüme 1 sayı üstün girdi: 53-52. Final periyodunda dış atışlardan 7 kez isabet bulan Bahçeşehir Koleji maçı 80-74 kazandı. Bu sonuçla Çağdaş Bodrum ligde 7'nci mağlubiyetini alırken, Bahçeşehir Koleji 4 galibiyete ulaştı.

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla -

        2023-11-25 15:07:29

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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