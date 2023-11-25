Muğla'da fırtına ve sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor Muğla'da fırtına ve sağanak nedeniyle günlük yaşam olumsuz yönde etkileniyor.

Muğla'da fırtına ve sağanak nedeniyle günlük yaşam olumsuz yönde etkileniyor.

Dalaman ilçesinde sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış ve yaklaşık 10 dakika süren dolunun ardından oluşan hortum, yaşamı olumsuz etkiledi. Merkez, Ege ve Karaçalı mahallelerinde çok sayıda ev ve iş yeri ile tarım arazilerinde hasar oluştu.

Elektrik direklerinde de devrilmeler meydana geldi. Yollara devrilen direklerin kaldırılması için belediye görevlileri çalışma başlattı.

Bir evin bahçesinde bulunan yaklaşık 6 metre uzunluğundaki garaj tentesi ve demir aksamları hortumda uçup iki sokak ötedeki yola düştü. Polis ve belediye ekipleri bölgede inceleme yaptı.

Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre, 15 aracın camlarında kırılma ve patlama meydana geldiğini belirterek, "Ege ve Merkez mahallemizde 3-4 evde çatı uçması, birçok evin dış cephelerinde ve kiremitlerinde hasar meydana gelmiştir." ifadesini kullandı.

- Bodrum'da tekne karaya sürüklendi

Öte yandan Bodrum ilçesinde de etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle yaklaşık 10 metrelik yelkenli tekne, Kumbahçe sahiline sürüklendi.

Teknenin, düzensiz göçmenleri taşırken sahil güvenlik ekiplerinden kaçtığı ve bu sırada fırtınayla birlikte karaya sürüklendiği öğrenildi. Düzensiz göçmenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.