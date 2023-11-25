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        Bodrum´da kaçak göçmenlerin terk ettiği yelkenli tekne karaya vurdu

        MUĞLA´nınBodrum ilçesinde, Sahil Güvenlik'in peşlerine düştüğünü fark eden kaçak göçmenlerin kıyıya yakın bir bölgede suya atlayarak, terk ettiği, 'Polonya' bayraklı yelkenli tekne, rüzgar nedeniyle karaya vurup, hasar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 14:58 Güncelleme: 25.11.2023 - 15:00
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        Bodrum´da kaçak göçmenlerin terk ettiği yelkenli tekne karaya vurdu
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        MUĞLA´nınBodrum ilçesinde, Sahil Güvenlik'in peşlerine düştüğünü fark eden kaçak göçmenlerin kıyıya yakın bir bölgede suya atlayarak, terk ettiği, 'Polonya' bayraklı yelkenli tekne, rüzgar nedeniyle karaya vurup, hasar gördü.

        Bodrum´da sabah saatlerinden itibaren güneyli yönlerden etkili olan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor. Sahil Güvenlik ekipleri, bugün saat 06.00 sıralarında, Kumbahçe sahili açıklarında kaçakları taşıyan bir yelkenli tekne olduğunu fark edip, peşine düştü. Sahil Güvenliğin geldiğini fark eden kaçaklar, dümeni karaya doğru kırdı. Kıyıya yaklaştıklarında suya atlayan kaçaklar karaya çıkıp, kaçtı. Kaçakların terk ettiği 'Polonya' bayrağı çekili 9 metrelik 'Loren' isimli yelkenli tekne ise kıyıya vurup, hasar gördü.

        Öte yandan, etkili olan kuvvetli rüzgarın gece saatlerinden itibaren fırtınaya dönüşeceği tahmin edilirken, meteoroloji yetkilileri balıkçılara `Denize açılmayın´ uyarısı yaptı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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