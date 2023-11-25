Bodrum´da kaçak göçmenlerin terk ettiği yelkenli tekne karaya vurdu MUĞLA´nınBodrum ilçesinde, Sahil Güvenlik'in peşlerine düştüğünü fark eden kaçak göçmenlerin kıyıya yakın bir bölgede suya atlayarak, terk ettiği, 'Polonya' bayraklı yelkenli tekne, rüzgar nedeniyle karaya vurup, hasar gördü.

MUĞLA´nınBodrum ilçesinde, Sahil Güvenlik'in peşlerine düştüğünü fark eden kaçak göçmenlerin kıyıya yakın bir bölgede suya atlayarak, terk ettiği, 'Polonya' bayraklı yelkenli tekne, rüzgar nedeniyle karaya vurup, hasar gördü.

Bodrum´da sabah saatlerinden itibaren güneyli yönlerden etkili olan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor. Sahil Güvenlik ekipleri, bugün saat 06.00 sıralarında, Kumbahçe sahili açıklarında kaçakları taşıyan bir yelkenli tekne olduğunu fark edip, peşine düştü. Sahil Güvenliğin geldiğini fark eden kaçaklar, dümeni karaya doğru kırdı. Kıyıya yaklaştıklarında suya atlayan kaçaklar karaya çıkıp, kaçtı. Kaçakların terk ettiği 'Polonya' bayrağı çekili 9 metrelik 'Loren' isimli yelkenli tekne ise kıyıya vurup, hasar gördü.

Öte yandan, etkili olan kuvvetli rüzgarın gece saatlerinden itibaren fırtınaya dönüşeceği tahmin edilirken, meteoroloji yetkilileri balıkçılara `Denize açılmayın´ uyarısı yaptı.