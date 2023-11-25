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        Futbol: Trendyol 1. Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 15:42 Güncelleme: 25.11.2023 - 15:42
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:Bodrumİlçe

        Hakemler: Davut Dakul Çelik, Özcan Sultanoğlu, Barış Çiçeksoyu

        Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Celustka, Süleyman Özdamar (Dk. 60 Omar Imeri), Samet Yalçın (Dk. 85 Erkan Değişmez), Kenan Özer, Musah Mohammed, Ali Aytemur, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 60 Haqi Osman), Celal Dumanlı, Cenk Şen (Dk. 85 Adem Metin Türk), Burak Çoban (Dk. 69 Aldair)

        Adanaspor: Ahmet Said Kıvanç, Kubilay Aktaş, Metehan Altunbaş (Dk. 81 Harun Alpsoy), Oberlin (Dk. 81 Ayuk), Hakkı Türker (Dk. 46 Diakite), Lukaku (Dk. 90+2 Hüseyin Öztürk), Fatih Kurucuk, Evren Korkmaz, Dabo (Dk. 90+5 Mutlu Aksu Doğan), Ferhat Katipoğlu, Junior Fernandes

        Gol: Dk. 75 Oberlin (Adanaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 35 Ferhat Katipoğlu, Dk. 77 Metehan Altunbaş, Dk. 84 Harun Alpsoy (Adanaspor), Dk. 45+2 Celal Dumanlı, Dk. 83 Musah Mohammed (Bodrum FK)

        MUĞLA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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