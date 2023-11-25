Stat:Bodrumİlçe

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Özcan Sultanoğlu, Barış Çiçeksoyu

Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Celustka, Süleyman Özdamar (Dk. 60 Omar Imeri), Samet Yalçın (Dk. 85 Erkan Değişmez), Kenan Özer, Musah Mohammed, Ali Aytemur, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 60 Haqi Osman), Celal Dumanlı, Cenk Şen (Dk. 85 Adem Metin Türk), Burak Çoban (Dk. 69 Aldair)

Adanaspor: Ahmet Said Kıvanç, Kubilay Aktaş, Metehan Altunbaş (Dk. 81 Harun Alpsoy), Oberlin (Dk. 81 Ayuk), Hakkı Türker (Dk. 46 Diakite), Lukaku (Dk. 90+2 Hüseyin Öztürk), Fatih Kurucuk, Evren Korkmaz, Dabo (Dk. 90+5 Mutlu Aksu Doğan), Ferhat Katipoğlu, Junior Fernandes

Gol: Dk. 75 Oberlin (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 35 Ferhat Katipoğlu, Dk. 77 Metehan Altunbaş, Dk. 84 Harun Alpsoy (Adanaspor), Dk. 45+2 Celal Dumanlı, Dk. 83 Musah Mohammed (Bodrum FK)

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