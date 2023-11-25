Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Salon:Menteşe

Hakemler:Fatih Arslanoğlu, Musa Kazım Çetin, Burak Yılmaz

Çağdaş Bodrumspor: Artis 15, Can Uğur Öğüt 4, Warren 2, Alibegovıc 10, Ahmet Fatih Cantitiz 2, Hakan Yapar 2, Berkay Genç, Erkan Veyseloğlu, Moore 5, Ahmet Duverioğlu 11, Cavit Ege Havsa 2, Johnson 21,

Bahçeşehir Koleji: Arca Tülüoğlu, Muhammed Mustafa Baygül 9, Hadi Özdemir, Akif Egemen Güven 6, Bouteille 6, Can Maxim Mutaf 6, Taylor 11, Scrubb 8, Berkay Candan 3, Cavanaugh 13, Ahmet Safa Yılmaz , Boutsiele 18,

1. Periyot: 16-19

Devre: 36-34

3. Periyot: 53-52

MUĞLA

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