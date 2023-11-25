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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 15:19 Güncelleme: 25.11.2023 - 15:19
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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        Salon:Menteşe

        Hakemler:Fatih Arslanoğlu, Musa Kazım Çetin, Burak Yılmaz

        Çağdaş Bodrumspor: Artis 15, Can Uğur Öğüt 4, Warren 2, Alibegovıc 10, Ahmet Fatih Cantitiz 2, Hakan Yapar 2, Berkay Genç, Erkan Veyseloğlu, Moore 5, Ahmet Duverioğlu 11, Cavit Ege Havsa 2, Johnson 21,

        Bahçeşehir Koleji: Arca Tülüoğlu, Muhammed Mustafa Baygül 9, Hadi Özdemir, Akif Egemen Güven 6, Bouteille 6, Can Maxim Mutaf 6, Taylor 11, Scrubb 8, Berkay Candan 3, Cavanaugh 13, Ahmet Safa Yılmaz , Boutsiele 18,

        1. Periyot: 16-19

        Devre: 36-34

        3. Periyot: 53-52

        MUĞLA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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