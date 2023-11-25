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        Bodrum FK-Adanaspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Adanaspor'a 1-0 mağlup olan Bodrum FK'nin teknik direktörü İsmet Taşdemir, maçın ilk yarısında iyi oynadıklarını, ikinci devrede ise oyundan koptuklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 15:42 Güncelleme: 25.11.2023 - 15:42
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        Bodrum FK-Adanaspor maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Adanaspor'a 1-0 mağlup olan Bodrum FK'nin teknik direktörü İsmet Taşdemir, maçın ilk yarısında iyi oynadıklarını, ikinci devrede ise oyundan koptuklarını söyledi.

        Taşdemir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyunun başlangıcından ilk yarının bitimine kadar çok farklı bir maç yaşadıklarını belirtti.

        Çok sayıda pozisyonu değerlendiremediklerini aktaran Taşdemir, "Kalemize gelinmeden maalesef bir gol yedik. Bu, futbolda var. Bu tip maçların doğasında var. Maalesef arada bir başınıza gelebiliyor. Bugün de onu yaşadık. Özellikle ilk yarıdaki oyun çok doğru ve iyiydi. Sadece gol noktalarında beceriksiz kaldık. İkinci yarı bir ara oyundan koptuk. Neticesinde de kedi hatamızdan bir gol yiyip maçı mağlup bitirdik, üzgünüz. Bizim için iyi bir hafta olmadı. Yaptığımız hatalardan ders alıp yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

        - Adanaspor cephesi

        Adanaspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, takımının iyi oynadığını ve kazanmayı da hak ettiklerini dile getirdi.

        Bodrum deplasmanından 3 puanla dönmenin kendilerini çok mutlu ettiğini anlatan Kaplan, şunları kaydetti:

        "Alanları iyi kapattık. Özellikle ikinci yarıda yaptığımız değişiklikler tam bizim istediğimiz gibi oldu. Kapanarak ve çok çabuk hücuma çıkarak oynamamız lazım, dedik. Ön bölgede çok etkili bir rakip olan Bodrum FK oyuncularını da iyi kapattık. Bundan dolayı da kazandık, çok mutluyum. Sahada oynayan oynamayan bütün futbolcu arkadaşları kutluyorum, tebrik ediyorum. Adanaspor olarak çok daha iyi yerlere gitmemiz lazım."

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