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        Bodrum açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 17:49 Güncelleme: 30.09.2023 - 17:53
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        Bodrum açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı.

        Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Karaada açıklarında bir teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

        İçerisinde 2 kişi bulunan 14 metre uzunluğundaki tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye botunca yedeklendi.

        Tekne, Gümbet Limanı'na yanaştırıldı.

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