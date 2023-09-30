Bodrum açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı.
Giriş: 30.09.2023 - 17:49 Güncelleme: 30.09.2023 - 17:53
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Karaada açıklarında bir teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
İçerisinde 2 kişi bulunan 14 metre uzunluğundaki tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye botunca yedeklendi.
Tekne, Gümbet Limanı'na yanaştırıldı.