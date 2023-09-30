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        Muğla açıklarında geri itilen 22 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 22:30 Güncelleme: 30.09.2023 - 22:37
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        Muğla açıklarında geri itilen 22 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Muğla açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum ilçesi açıklarındaki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu görevlendirildi.

        Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Datça açıklarında yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan ve yardım talebinde bulunan bir düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine de bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi. Ekipler, denizde tespit edilen düzensiz göçmeni kurtardı.

        Öte yandan ekipler, lastik botlarla yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 52'si Datça, 23'ü Fethiye, 12'si Bodrum açıklarındaki 87 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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