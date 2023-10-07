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        Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın son etabı Fethiye'de başladı

        Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 3. ve son ayağı Muğla'nın Fethiye ilçesinde başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 15:15 Güncelleme: 07.10.2023 - 16:00
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        Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın son etabı Fethiye'de başladı
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        Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 3. ve son ayağı Muğla'nın Fethiye ilçesinde başladı.

        Türkiye Motosiklet Federasyonu, Fethiye Belediyesi ve Fethiye Orman Spor Kulübü işbirliğinde düzenlenen şampiyona için Beşkaza Meydanı'nda magazin startı verildi.

        Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş'ın verdiği startın ardından sporcular motorlarını, Esenköy Mahallesi'ndeki Akdeniz Off Road Park'a sürdü. Isınma turlarının ardından sporcular yarışın ilk etabında, 550 metre uzunluğundaki parkurda birbirinden zorlu yapay engelleri geçerek dereceye girmek için mücadele etti.

        Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Özdemir, gazetecilere, Fethiye'de ilk kez süper enduro yarışı düzenlendiğini söyledi.

        Yarışta 36 sporcunun kıyasıya mücadele edeceğini dile getiren Özdemir, "Şampiyonayı 'Sarı Mehmet' lakaplı Mehmet Özyarım'ın anısına yapıyoruz. Kendisini 72 yaşında kaybettik. Yıllarca Fethiye Orman Spor Kulübümüz adına lisanslı yarıştı. Onu da bu vesileyle anacağız. Tüm motorseverleri şampiyonayı izlemeye davet ediyoruz." diye konuştu.

        Şampiyona, yarınki yarışların ardından ödül töreniyle sona erecek.

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