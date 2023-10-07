Marmaris'te Anadolu Buluşması-Yerel Medya 2023 Çalıştayı sona erdi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Anadolu Buluşması-Yerel Medya 2023 Çalıştayı düzenlendi.

Basın meslek örgütlerinin katkılarıyla Marmaris Belediyesinin ev sahipliğinde organize edilen çalıştaya 60 şehirden 300'e yakın gazeteci katıldı.

İçmeler Mahallesi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen çalıştayda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Kenan Şener, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Cem Kaytan ve Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkan Yardımcısı Hüsniye Karakoyun konuştu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşcı, "Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Denetimi", Flash Haber TV Ankara Temsilcisi Fatih Ertürk, "Televizyon Gazeteciliği", TELE 1 Ankara Temsilcisi Zeynel Lüle, "Avrupa'da Yerel Basın İşleyişi", Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş, "Gazetecilerin Örgütlenmesi", avukatlar Meliha Selvi ile Yiğit Acar "Basın Yasası", yazar Yaşar Seyman, "100'üncü Yılda Kadın ve Yazarlık", gazeteci yazar Necati Kartal, "İnternet Gazeteciliği", dijital medya danışmanı Levent Özen, "Yüksek Trafikli Sitelerin Yönetimi ve Alternatif Gelir Kaynakları", Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Kıvanç El ve Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Gökhan Bulut, "Basın Özgürlüğü Önündeki İki Engel: Sansür- Otosansür", foto muhabiri Mustafa Abadan, "Fotoğraf ve Videolarda Manipülasyon Seçim Dönemini Nasıl Etkiledi?" başlıkları altında sunum yaptı.

Konuşmaların ardından medya temsilcileri Kılıçdaroğlu'na hediye takdim etti, hatıra fotoğrafı çektirildi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, çalıştayın, sektörün yaşadığı sıkıntıların giderilmesine katkı sağlamasını istediklerini söyledi.