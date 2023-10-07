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        Bodrum açıklarında 40 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik botta 40 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 23:55 Güncelleme: 07.10.2023 - 23:58
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        Bodrum açıklarında 40 düzensiz göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik botta 40 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından Bodrum açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

        Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi. Durdurulan lastik botta, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 40 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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