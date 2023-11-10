Yelkende 21. Sonbahar Göcek Yarış Haftası ve Atatürk Kupası sona erdi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 21. Sonbahar Göcek Yarış Haftası ve Atatürk Kupası tamamlandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 21. Sonbahar Göcek Yarış Haftası ve Atatürk Kupası tamamlandı.
Göcek Mahallesi açıklarında Göcek Yat Kulübü tarafından gerçekleştirilen yarışlara, 20 ülkeden 98 teknede 800 yelkenci katıldı.
Etkinliğin son günündeki yarışlarda sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.
Yarış sonuçlarına göre ilk sırayı alan yatlar ve kaptanları şu şekilde:
IRC 1: Lagertha - Vıacheslav Ermolenko
IRC 2: Rossko - Racer Tımofeı Zhbankov
IRC 3: Symfony - Anton Tımakov
IRC 4: Space Jockey - Vıktor Zakharov
IRC 5: Hey Teacher - Can Akbasoglu
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