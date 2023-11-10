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        Yelkende 21. Sonbahar Göcek Yarış Haftası ve Atatürk Kupası sona erdi

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 21. Sonbahar Göcek Yarış Haftası ve Atatürk Kupası tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 23:28 Güncelleme: 10.11.2023 - 23:28
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        Yelkende 21. Sonbahar Göcek Yarış Haftası ve Atatürk Kupası sona erdi
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 21. Sonbahar Göcek Yarış Haftası ve Atatürk Kupası tamamlandı.

        Göcek Mahallesi açıklarında Göcek Yat Kulübü tarafından gerçekleştirilen yarışlara, 20 ülkeden 98 teknede 800 yelkenci katıldı.

        Etkinliğin son günündeki yarışlarda sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

        Yarış sonuçlarına göre ilk sırayı alan yatlar ve kaptanları şu şekilde:

        IRC 1: Lagertha - Vıacheslav Ermolenko

        IRC 2: Rossko - Racer Tımofeı Zhbankov

        IRC 3: Symfony - Anton Tımakov

        IRC 4: Space Jockey - Vıktor Zakharov

        IRC 5: Hey Teacher - Can Akbasoglu

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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