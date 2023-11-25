Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Muğla'nın Milas ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 00:28 Güncelleme: 25.11.2023 - 00:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Milas ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Milas-Bodrum kara yolunun 30. kilometresinde, Burhan A'nın kullandığı 06 DP 0012 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Şahin'e (58), ardından da beton direğe çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazada ağır yaralanan sürücü ile otomobildeki Adem Ç. hastaneye kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yazışmalar ortaya çıktı
        Yazışmalar ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çalışan emekli de 5 bin TL alacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çalışan emekli de 5 bin TL alacak
        16 yaşındaki çocuk annesini bıçakladı
        16 yaşındaki çocuk annesini bıçakladı
        İrlanda'da bıçaklı saldırı olayında 34 gözaltı
        İrlanda'da bıçaklı saldırı olayında 34 gözaltı
        İsrailli esirlerin takas işlemleri başladı
        İsrailli esirlerin takas işlemleri başladı
        EURO 2024'ün en genciyiz!
        EURO 2024'ün en genciyiz!
        Cesedi parçalanmış halde bulunmuştu! Müebbet hapse çarptırıldı
        Cesedi parçalanmış halde bulunmuştu! Müebbet hapse çarptırıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracat açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracat açıklaması
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a pazar günü kar yağacak mı?
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a pazar günü kar yağacak mı?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        Esenyurt'taki kuyruk Beylikdüzü'ne uzandı!
        Esenyurt'taki kuyruk Beylikdüzü'ne uzandı!
        "Güneş cenneti Türkiye'de statlar güneşe hasret"
        "Güneş cenneti Türkiye'de statlar güneşe hasret"
        Beton mikseri ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Beton mikseri ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Hamile eşine cinsel saldırı davasında iş adamı için karar!
        Hamile eşine cinsel saldırı davasında iş adamı için karar!
        Fenerbahçe, Jesus'la anlaştı!
        Fenerbahçe, Jesus'la anlaştı!
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!
        Akla gelmeyen şey! Alzheimer daha genç bireylerde unutkanlıkla başlamıyor
        Akla gelmeyen şey! Alzheimer daha genç bireylerde unutkanlıkla başlamıyor
        Turizme ek 1 milyar dolar kaynak
        Turizme ek 1 milyar dolar kaynak

        Benzer Haberler

        Otomobil önce yayaya, ardından beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
        Otomobil önce yayaya, ardından beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
        Bodrum'da 48 düzensiz göçmen yakalandı
        Bodrum'da 48 düzensiz göçmen yakalandı
        Depremde hayatını kaybeden öğretmenin adı baba ocağındaki sokağa verildi
        Depremde hayatını kaybeden öğretmenin adı baba ocağındaki sokağa verildi
        Annesini bıçaklayarak öldürdü
        Annesini bıçaklayarak öldürdü
        Bodrum'da bir çocuk tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü
        Bodrum'da bir çocuk tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü
        Marmaris'te geçen yılki trafik kazasında yaralanan zabıta, tedavi gördüğü h...
        Marmaris'te geçen yılki trafik kazasında yaralanan zabıta, tedavi gördüğü h...