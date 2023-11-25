Muğla'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Muğla'nın Milas ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Milas-Bodrum kara yolunun 30. kilometresinde, Burhan A'nın kullandığı 06 DP 0012 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Şahin'e (58), ardından da beton direğe çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada ağır yaralanan sürücü ile otomobildeki Adem Ç. hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

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