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        Otomobil önce yayaya, ardından beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

         MUĞLA´nınMilasilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı Ali Şahin (58) yaşamını yitirdi. Kazadan sonra savrularak beton direğe çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 00:38 Güncelleme: 25.11.2023 - 00:40
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        Otomobil önce yayaya, ardından beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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         MUĞLA´nınMilasilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı Ali Şahin (58) yaşamını yitirdi. Kazadan sonra savrularak beton direğe çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 21.00 sıralarında, Bodrum- Milas karayolu Meşelik Mahallesinde meydana geldi. B.A. idaresindeki 06 DP 0012 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Şahin´e çarptı. Çarpmanın etkisiyle Şahin, savrularak yere düştü. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil beton direğe çarparak durabildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaya Ali Şahin´in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü B.A. ve yolcu konumunda bulunan A.Ç. çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik akışı belli bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından Ali Şahin´in cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden yaralıların durumlarının ise ağır olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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