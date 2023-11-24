Depremde hayatını kaybeden öğretmenin adı baba ocağındaki sokağa verildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde, Adıyaman'da oturduğu binanın yıkılması sonucu eşi ve çocuklarıyla yaşamını yitiren matematik öğretmeni Damla Çin Yörü’nün adı, anne ve babasının yaşadığı Yatağan ilçesindeki sokağa verildi.

Belediye Başkanı Mustafa Toksöz’ün başkanlığında toplanan Yatağan Belediye Meclisi, Yörü’nün adının anne babasının yaşadığı Yeni Mahalle 198. Sokak’a verilmesine karar verdi.

Kararın ardından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Yörü'nün ailesinin yaşadığı evin önünde tören düzenlendi.

Yatağan Kaymakamı Mustafa Emre Kılıç ve Belediye Başkanı Mustafa Toksöz'ün de katıldığı törende dua edildi.

Törenin sonunda Yörü'nün isminin yazılı olduğu tabela sokağın girişindeki duvara asıldı.

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