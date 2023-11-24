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        Depremde hayatını kaybeden öğretmenin adı baba ocağındaki sokağa verildi

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde, Adıyaman'da oturduğu binanın yıkılması sonucu eşi ve çocuklarıyla yaşamını yitiren matematik öğretmeni Damla Çin Yörü'nün adı, anne ve babasının yaşadığı Yatağan ilçesindeki sokağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 22:26 Güncelleme: 24.11.2023 - 22:53
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        Depremde hayatını kaybeden öğretmenin adı baba ocağındaki sokağa verildi
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde, Adıyaman'da oturduğu binanın yıkılması sonucu eşi ve çocuklarıyla yaşamını yitiren matematik öğretmeni Damla Çin Yörü’nün adı, anne ve babasının yaşadığı Yatağan ilçesindeki sokağa verildi.

        Belediye Başkanı Mustafa Toksöz’ün başkanlığında toplanan Yatağan Belediye Meclisi, Yörü’nün adının anne babasının yaşadığı Yeni Mahalle 198. Sokak’a verilmesine karar verdi.

        Kararın ardından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Yörü'nün ailesinin yaşadığı evin önünde tören düzenlendi.

        Yatağan Kaymakamı Mustafa Emre Kılıç ve Belediye Başkanı Mustafa Toksöz'ün de katıldığı törende dua edildi.

        Törenin sonunda Yörü'nün isminin yazılı olduğu tabela sokağın girişindeki duvara asıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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