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        Bodrum'da kıyı işgali yaptığı tespit edilen işletmeye müdahale edildi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde kıyı işgali yaptığı tespit edilen işletmeye müdahale edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 17:10 Güncelleme: 17.12.2023 - 17:21
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        Bodrum'da kıyı işgali yaptığı tespit edilen işletmeye müdahale edildi
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde kıyı işgali yaptığı tespit edilen işletmeye müdahale edildi.

        Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bitez sahilinde yaşanan işgalle ilgili gelen şikayetler üzerine harekete geçen ve bölgede tespitlerde bulunan zabıta ekipleri, sahile platform kuran işletme hakkında tutanak tuttu.

        Zabıta ekipleri, işgalin yerinde incelenmesine yönelik tespitlerini Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne bildirdi.

        Belediye ekiplerinin müdahalesi sonucu, ahşap platformun sökülme işlemine başlandığı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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