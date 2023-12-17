Bodrum'da kıyı işgali yaptığı tespit edilen işletmeye müdahale edildi Muğla'nın Bodrum ilçesinde kıyı işgali yaptığı tespit edilen işletmeye müdahale edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kıyı işgali yaptığı tespit edilen işletmeye müdahale edildi.

Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bitez sahilinde yaşanan işgalle ilgili gelen şikayetler üzerine harekete geçen ve bölgede tespitlerde bulunan zabıta ekipleri, sahile platform kuran işletme hakkında tutanak tuttu.

Zabıta ekipleri, işgalin yerinde incelenmesine yönelik tespitlerini Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne bildirdi.

Belediye ekiplerinin müdahalesi sonucu, ahşap platformun sökülme işlemine başlandığı belirtildi.