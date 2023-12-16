Muğla´da 1001 kaçak göçmen, 24 göçmen kaçakçısı yakalandı MUĞLA´da son 2 haftada kolluk kuvvetleri tarafından yapılan operasyonlarda 1001 kaçak göçmen ile 24 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Ekiplerce gözaltına alınan 24 şüpheliden 13´ü tutuklandı.

MUĞLA´da son 2 haftada kolluk kuvvetleri tarafından yapılan operasyonlarda 1001 kaçak göçmen ile 24 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Ekiplerce gözaltına alınan 24 şüpheliden 13´ü tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 1 Aralık- 15 Aralık tarihleri arasında kaçak göçmenlere yönelik geniş çaplı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 1001 kaçak göçmen ile 24 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Gözaltına alınan 24 şüpheliden 13´ü tutuklanırken, 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan yapılan operasyonlarda göçmen kaçakçılığı olaylarında kullanılan 11 araç, 1 bot ve 1 motor ele geçirildi.