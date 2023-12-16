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        Muğla´da 1001 kaçak göçmen, 24 göçmen kaçakçısı yakalandı

        MUĞLA´da son 2 haftada  kolluk kuvvetleri tarafından yapılan operasyonlarda 1001 kaçak göçmen ile 24 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Ekiplerce gözaltına alınan 24 şüpheliden 13´ü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 18:08 Güncelleme: 16.12.2023 - 18:08
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        Muğla´da 1001 kaçak göçmen, 24 göçmen kaçakçısı yakalandı
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        MUĞLA´da son 2 haftada  kolluk kuvvetleri tarafından yapılan operasyonlarda 1001 kaçak göçmen ile 24 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Ekiplerce gözaltına alınan 24 şüpheliden 13´ü tutuklandı.

        Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 1 Aralık- 15 Aralık tarihleri arasında kaçak göçmenlere yönelik geniş çaplı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 1001 kaçak göçmen ile 24 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Gözaltına alınan 24 şüpheliden 13´ü tutuklanırken, 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan yapılan operasyonlarda göçmen kaçakçılığı olaylarında kullanılan 11 araç, 1 bot ve 1 motor ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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