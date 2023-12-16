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        MSKÜ'de Kazakistan'ın bağımsızlığının 32. yıl dönümü kutlandı

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde eğitim gören Kazak öğrenciler, Kazakistan Cumhuriyetinin bağımsızlığının 32. yıl dönümünü nedeniyle etkinlik gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 16:33 Güncelleme: 16.12.2023 - 16:39
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        MSKÜ'de Kazakistan'ın bağımsızlığının 32. yıl dönümü kutlandı
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        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde eğitim gören Kazak öğrenciler, Kazakistan Cumhuriyetinin bağımsızlığının 32. yıl dönümünü nedeniyle etkinlik gerçekleştirdi.

        MSKÜ'de düzenlenen programda, dombra, dans gösterileri, halat çekme yarışı, bilek güreşi ve şarkılar söylendi.

        Programda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sülün, bağımsızlığın ebedi olmasını, geleceğin huzur ve barış içinde geçmesini dileyerek aynı köklere sahip kardeş Kazak halkının ve Kazakistan'ın bağımsızlığının 32. yılını kutladı.

        Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Gökçe ise Kazak halkının tarih boyunca zor dönemler yaşadığını, dili, dini ve kültürünün unutturulmaya çalışıldığını kaydetti.

        Gökçe, Kazak halkının özgürlüğe düşkünlüğü, vatan sevgisi ve asil ruhu sayesinde ülkesini, dilini, dinini ve geleneklerini korumayı başardığını ifade etti.

        Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ekrem Ayan ise Kazakistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 32. yıldönümünü kutlayarak, "Bağımsızlık, paha biçilmez bir mutluluktur. Biliyoruz ki bağımsızlık ve eşitlik bir milletin kazanabileceği en büyük değerdir. Kazakistan'ın bağımsızlığı da her şeyden önce Kazak halkının yüksek hayallerinin ve cesaretinin sonucudur." dedi.

        Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Reşat Ünal ise MSKÜ'nün Kazak öğrenciler için her geçen yıl daha fazla tercih edilmesinden memnuniyet duyulduğunu, dost ve kardeş Kazakistan ile işbirliği yapmaktan mutlu olduklarını dile getirdi.

        MSKÜ'de eğitim gören Kazak öğrenciler adına konuşan Aydana Sakalova ise, "Anavatanımızdan uzak olduğumuz yerlerde de onu ihtişam ve güzellikle aydınlatalım. Her birimiz Kazakistan adı verilen büyük bir geminin birer parçasıyız." ifadelerini kullandı.

        Kutlama, "Ata Meken" şarkısı eşliğinde öğrencilerin dans etmesiyle sona erdi.

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