Bodrum´da sürüklenen bottaki 39 kaçak göçmen kurtarıldı

MUĞLA´nınBodrum ilçesinde, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 39 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 14 Aralık saat 03.22´de Bodrum açıklarında kaçak göçmenler olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 39 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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