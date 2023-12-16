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        Bodrum FK kritik virajlarda

         1'inciLig'de son 4 maçın 3'ünde puan kaybetmesine rağmen Play-Off hattından çıkmayan Bodrum FK devre finallerini bekliyor. Ligde 15 maç sonunda 25 puanla altıncı sırada olan yeşil-beyazlı ekip ilk yarının kalan iki maçını üst basamaklarında yer alan Kocaelispor ve Göztepe'yle oynayacak. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 11:58 Güncelleme: 16.12.2023 - 11:58
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        Bodrum FK kritik virajlarda
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         1'inciLig'de son 4 maçın 3'ünde puan kaybetmesine rağmen Play-Off hattından çıkmayan Bodrum FK devre finallerini bekliyor. Ligde 15 maç sonunda 25 puanla altıncı sırada olan yeşil-beyazlı ekip ilk yarının kalan iki maçını üst basamaklarında yer alan Kocaelispor ve Göztepe'yle oynayacak. 

        Ligde Kocaelispor 32 puanla direkt Süper Lig hattında ikinci sırada, Göztepe ise 29 puanla üçüncü basamakta yer alıyor. 19 Aralık'ta Kocaeli deplasmanına çıkıp, 24 Aralık'ta Göztepe'yi konuk edecek Bodrum 2'de 2 yaparsa devreyi iyi bir konumda kapatacak. Yeşil-beyazlı ekibin puan kaybı durumunda ise Play-Off hattındaki yerini kaybetme tehlikesi var.

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - BODRUM,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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