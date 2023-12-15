Muğla'da hakkında 44 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Muğla'nın Milas ilçesinde, hakkında 44 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
Muğla'nın Milas ilçesinde, hakkında 44 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timi, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Aydınlıkevler Mahallesi'nde operasyon düzenleyen ekipler, hakkında 15 suçtan toplam 44 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A.S'yi yakaladı.
Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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