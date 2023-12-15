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        Muğla'da heyelan nedeniyle kapanan Dalyan-İztuzu kara yolu ulaşıma kontrollü açıldı

        Muğla'nın Ortaca ilçesinde yağmur sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan Dalyan-İztuzu kara yolu, çalışmaların ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 18:32 Güncelleme: 15.12.2023 - 18:32
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        Muğla'da heyelan nedeniyle kapanan Dalyan-İztuzu kara yolu ulaşıma kontrollü açıldı
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        Muğla'nın Ortaca ilçesinde yağmur sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan Dalyan-İztuzu kara yolu, çalışmaların ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

        Kentte etkili olan sağanak sebebiyle Gökbel Mahallesi Sülüngür Gölü mevkisinde yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü.

        Heyelan yüzünden kara yolu ulaşıma kapandı.

        Güzergahı kullanan sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen jandarma ve Karayolları ekipleri, güvenlik önlemi aldı.

        Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin iş makineleriyle yaptıkları çalışmanın ardından yol, kontrollü olarak trafiğe açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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