Bodrum açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 39 düzensiz karaya çıkarıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 39 düzensiz karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi
Ekipler, illegal yollarla yurt dışına geçmeye çalışan lastik bottaki 39 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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