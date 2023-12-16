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        Muğla'da uçuruma devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü öldü

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde hafriyat kamyonunun uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 14:21 Güncelleme: 16.12.2023 - 14:21
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        Muğla'da uçuruma devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü öldü
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde hafriyat kamyonunun uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Şükrü Sarıkaya (58) idaresindeki 48 DC 752 plakalı hafriyat kamyonu, Turunç Mahallesi Dereözü mevkisinde uçuruma devrildi.

        Ağır yaralanan sürücü, sağlık ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı araçtan çıkarıldı.

        Sağlık ekiplerince Marmaris Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, kurtarılamadı.

        Sarıkaya'nın, içme suyu hattı çalışması için Elazığ'dan geldiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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