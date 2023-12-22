Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum açıklarında 48 düzensiz göçmen kurtarıldı, 19 göçmen yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 48 düzensiz göçmen kurtarıldı, 19 göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 09:12 Güncelleme: 22.12.2023 - 09:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum açıklarında 48 düzensiz göçmen kurtarıldı, 19 göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 48 düzensiz göçmen kurtarıldı, 19 göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi.

        Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen bottaki 48 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Farklı zamanda Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik gemisi tarafından tespit edilerek durdurulan lastik bottaki 19 düzensiz göçmen de yakalandı.

        Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Enkazdaki çocuklarına bisküvi aldığını söylemişti... Büyük acı!
        Enkazdaki çocuklarına bisküvi aldığını söylemişti... Büyük acı!
        Negatif faiz liderliğini Arjantin’e devrettik
        Negatif faiz liderliğini Arjantin’e devrettik
        Prag'da üniversiteye saldırı! Saldırganın kimliği belli oldu
        Prag'da üniversiteye saldırı! Saldırganın kimliği belli oldu
        Gözde 29 yaşındaydı! Kanlı buluşma!
        Gözde 29 yaşındaydı! Kanlı buluşma!
        Beşiktaş'ta Çalımbay dönemi sona erdi
        Beşiktaş'ta Çalımbay dönemi sona erdi
        32 ilde DEAŞ operasyonu: 304 gözaltı
        32 ilde DEAŞ operasyonu: 304 gözaltı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        "Kadro dışı olmaması gerekiyordu"
        "Kadro dışı olmaması gerekiyordu"
        "Sorunsuz ilişki yok"
        "Sorunsuz ilişki yok"
        Yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Beş yıl prim desteği
        Beş yıl prim desteği
        Fred, PFDK'ya sevk edildi
        Fred, PFDK'ya sevk edildi
        Sultangazi'de otomatik silahlı dehşet: 1 ölü
        Sultangazi'de otomatik silahlı dehşet: 1 ölü
        Yeni format açıklandı! Türk takımları...
        Yeni format açıklandı! Türk takımları...
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        CHP'nin 9 kentteki belediye başkan adayları belli oldu
        CHP'nin 9 kentteki belediye başkan adayları belli oldu
        TIR'la çarpışan otomobildeki 3 kişi öldü
        TIR'la çarpışan otomobildeki 3 kişi öldü
        Netflix ve Disney'e yeni rakip mi geliyor?
        Netflix ve Disney'e yeni rakip mi geliyor?
        HSK Mazeret Kararnamesi tamamlandı
        HSK Mazeret Kararnamesi tamamlandı
        Beşiktaş eriyor!
        Beşiktaş eriyor!

        Benzer Haberler

        Muğla açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Muğla açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Muğla'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
        Muğla'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
        Sosyal medyada 'kadın profili ile dolandırıcılık' operasyonunda 3 tutuklama
        Sosyal medyada 'kadın profili ile dolandırıcılık' operasyonunda 3 tutuklama
        Muğla'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Muğla'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Bodrum'da 'devre tatil' dolandırıcılığı iddiasıyla suç duyurusu
        Bodrum'da 'devre tatil' dolandırıcılığı iddiasıyla suç duyurusu
        Muğla'da tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
        Muğla'da tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı