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        Muğla açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 59 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 23:47 Güncelleme: 21.12.2023 - 23:59
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        Muğla açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 59 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında farklı zamanlarda can sallarında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

        Ekiplerce, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 4 can salındaki 59 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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