Muğla'da tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Namık Karakuş idaresindeki 48 SY 370 plakalı tır ile Selçuk Okter'in kullandığı 48 N 3844 plakalı hafif ticari araç, Turgut Mahallesi Bozburun-Marmaris kara yolunda çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan Nazif Kızlan yaralandı.

İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.