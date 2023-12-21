Muğla'da sağanak ve fırtınamsı rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor Muğla ile ilçelerinde etkili olan sağanak ve fırtınamsı rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Muğla ile ilçelerinde etkili olan sağanak ve fırtınamsı rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Marmaris ilçesinde etkili olan fırtınamsı rüzgar ve sağanak nedeniyle ağaçlar devrildi, elektrik direkleri kırıldı.

İlçede gece saatlerinde başlayan rüzgarın hızı meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre 55 kilometre olarak ölçüldü.

Fırtınamsı rüzgar nedeniyle Osmaniye Mahallesi'nde ağaçlar ve elektrik direkleri kırılarak yola devrildi. Sağanak nedeniyle ilçe merkezi ile mahallelerde bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Yüksek kesimlerden gelen çamurlu sular sebebiyle denizin rengi bazı bölgelerde kahverengiye dönüştü.

Menteşe ilçesinde ise sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Menteşe'de yağış öğleden sonra şiddetini artırdı. Sağanağa yakalananlar zor anlar yaşadı.

Yağış nedeniyle kent merkezi başta olmak üzere birçok mahalledeki cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Düğerek Mahallesi ile Çevre Yolu'ndaki bazı tarım arazileri ise su altında kaldı.

Bodrum ilçesinde de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve ara sokaklarda su birikintileri oluştu.

Trafikte de zaman zaman aksamaların meydana geldiği ilçede belediye ekipleri sıkıntılı bölgelerde devriye yaptı.

Bölgede sağanak etkisini sürdürüyor.