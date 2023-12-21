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        Muğla'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Muğla'nın Menteşe ve Ortaca ilçelerinde sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 18:17 Güncelleme: 21.12.2023 - 18:17
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        Muğla'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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        Muğla'nın Menteşe ve Ortaca ilçelerinde sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, sahte hesaplar üzerinden cinsel içerikli görüntüler gönderip daha sonra avukat olduklarını iddia eden şüphelilerin, "Görüştüğünüz kişiler çocuk yaşta, ailenin şikayetçi olmasını istemiyorsanız, para göndermelisiniz" şeklinde tehdit ettiğini belirledi.

        Bu kapsamda birçok vatandaşı mağdur ederek haksız kazanç sağlayan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

        Ekipler, kamera, banka ve sosyal medya incelemesinin ardından Menteşe ilçesinde E.K. ile Ortaca ilçesinde S.İ. ve H.K.B'yi gözaltına aldı.

        Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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