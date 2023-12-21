Muğla'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

Muğla'da Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düştüğü Kavaklıdere ve Menteşe ilçelerinin yüksek kesimlere kar yağdı.

Kent merkezinde gün boyu etkisini sürdüren sağanağın ardından Kavaklıdere ve Menteşenin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

Kavaklıdere'de 1700 rakımlı Gökçukur Yaylası kar yağışı sonrası beyaza bürünürken, Gökçukur Yaylası'nda kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Menteşe kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Yılanlı mevkisine de kar yağdı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.