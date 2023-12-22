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        Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir´den transfer sinyali

         1'inci Lig'de sezonun ilk yarısını pazar günü Süper Lig yarışındaki rakiplerinden Göztepe'yi ağırlayıp tamamlayacak Bodrum FK'da teknik direktör İsmet Taşdemir, devre arasında kadroda operasyon sinyali verdi. Ligde 26 puanla Play-Off hattında olup devreyi iyi tamamlamak isteyen yeşil-beyazlılarda Taşdemir, "Oyun kadrosu anlamında çok fazla seçeneğimiz yok dolayısıyla ikinci yarıda düşüncemizde bizimle olmayan arkadaşlarımız bizimle olmayacak" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 13:26 Güncelleme: 22.12.2023 - 13:26
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        Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir´den transfer sinyali
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         1'inci Lig'de sezonun ilk yarısını pazar günü Süper Lig yarışındaki rakiplerinden Göztepe'yi ağırlayıp tamamlayacak Bodrum FK'da teknik direktör İsmet Taşdemir, devre arasında kadroda operasyon sinyali verdi. Ligde 26 puanla Play-Off hattında olup devreyi iyi tamamlamak isteyen yeşil-beyazlılarda Taşdemir, "Oyun kadrosu anlamında çok fazla seçeneğimiz yok dolayısıyla ikinci yarıda düşüncemizde bizimle olmayan arkadaşlarımız bizimle olmayacak" dedi.

        Takımda sakatlıkları bulunan oyunculardan dolayı sınırlı bir kadroya sahip olduklarını vurgulayan İsmet Taşdemir, "İlk yarının bitimine sadece 1 maçımız kaldı. Sezonun en zor maçı olacak. Göztepe inanılmaz coşkulu, doğru bir oyun oynuyor. Alternatifli çok geniş bir kadrosu var. Önemli bir maç bizi bekliyor. Eksik olanları bir tarafta bırakacağız, sağlıklı olanlarla yolumuza devam etmeye çalışacağız. Haqi sakattı ama geri döndü. Süleyman yok, Kenan´ın olup olmayacağı belli değil. Sınırlı bir kadro kalıyor elimizde ama bizim için sorun teşkil etme" diye konuştu.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        - Antrenmandan görüntü

        - İsmet Taşdemir'in açıklamaları

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - Fırat AKAY/BODRUM,

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